Лукаку: «Успокаивал игроков «Наполи» при 2:0, потому что в детстве смотрел финал ЛЧ «МЮ» — «Бавария»

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку прокомментировал победу в чемпионате Италии.

«Я сейчас испытываю столько эмоций. Рад за команду и этих игроков, мы очень много работали, но мы сделали это, и это главное. Мы все победили, я был лишь небольшой частью этой команды. Все думали только о команде, каждый был важен, играли ли они регулярно или нет, вот как мы завоевали этот кубок», — цитирует Football Italia Лукаку.

Также он объяснил, почему успокаивал команду во время пауз в игре при счете 2:0.

«Я сказал парням, что нам нужно подождать, потому что, когда я был ребенком, смотрел финал Лиги чемпионов, где «Манчестер Юнайтед» обыграл «Баварию». С тех пор я усвоил, что игра никогда не заканчивается, пока судья не свистнет», — добавил Лукаку.

«Наполи» в 38-м туре переиграл «Кальяри» (2:0) и стал чемпионом Италии-2024/25.