Лукаку: «Успокаивал игроков «Наполи» при 2:0, потому что в детстве смотрел финал ЛЧ «МЮ» — «Бавария»
Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку прокомментировал победу в чемпионате Италии.
«Я сейчас испытываю столько эмоций. Рад за команду и этих игроков, мы очень много работали, но мы сделали это, и это главное. Мы все победили, я был лишь небольшой частью этой команды. Все думали только о команде, каждый был важен, играли ли они регулярно или нет, вот как мы завоевали этот кубок», — цитирует Football Italia Лукаку.
Также он объяснил, почему успокаивал команду во время пауз в игре при счете 2:0.
«Я сказал парням, что нам нужно подождать, потому что, когда я был ребенком, смотрел финал Лиги чемпионов, где «Манчестер Юнайтед» обыграл «Баварию». С тех пор я усвоил, что игра никогда не заканчивается, пока судья не свистнет», — добавил Лукаку.
«Наполи» в 38-м туре переиграл «Кальяри» (2:0) и стал чемпионом Италии-2024/25.
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1
|Интер
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2
|Наполи
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3
|Рома
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4
|Комо
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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7
|Аталанта
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8
|Болонья
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9
|Лацио
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10
|Удинезе
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0-0
|0
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12
|Торино
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|0-0
|0
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13
|Парма
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|0-0
|0
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14
|Кальяри
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|0-0
|0
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15
|Фиорентина
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|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
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|0
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|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
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20
|Монца
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|23.08
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|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
|00:00
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|00:00
|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
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|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|00:00
|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
|00:00
|Венеция – Лечче
|- : -