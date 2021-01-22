«Роме» присудили поражение в Кубке Италии из-за превышения числа замен

Спортивный итальянский суд присвоил поражение «Роме» в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Специи» со счетом 0:3.

Изначально встреча завершилась победой «Специи» со счетом 4:2, однако римляне во время матча сделали шесть замен вместо разрешенных пяти. Из-за этого результат был аннулирован.

Примечательно, что игрок «Ромы» Лоренцо Пеллегрини предупреждал тренера, несколько раз произнеся ему: «Это шестой!». Однако замена не была отменена.