11 августа, 09:57

«Роме» интересен полузащитник «Ювентуса» Маккенни

Павел Лопатко

«Рома» намерена подписать полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

По данным источника, переговоры о продлении контракта 26-летнего американца с «Ювентусом» до 2028 года замедлились, хотя и не зашли в тупик. При этом официальных предложений по Маккенни пока не поступало. Есть данные об интересе к игроку от клубов бундеслиги, АПЛ и турецкой Суперлиги.

В сезоне-2024/25 Маккенни в 48 матчах забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 миллиона евро.

