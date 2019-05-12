Романьоли заявил, что "Милан" хочет выиграть оставшиеся матчи в серии А

Защитник "Милана" Алессио Романьоли прокомментировал итог матча 36-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (1:0).

- Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы побеждать в каждом матче, а потом мы посмотрим, что произойдет, - цитирует игрока Football Italia. - Мы показали отличный футбол, особенно в первом тайме. Во втором тайме мы хорошо защищались. Мы хотим выиграть оставшиеся матчи и надеемся, что результаты в остальных матчах сложатся в нашу пользу. Бакайоко? СМИ любят создавать скандалы, но мы сосредоточены только на футболе.

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