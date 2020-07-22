Романьоли выбыл до конца сезона

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что защитник Алессио Романьоли, скорее всего, пропустит три оставшихся матча в этом сезоне. Игрок неудачно приземлился в матче 35-го тура серии А против «Сассуоло».

— У Романьоли возникла проблема с мышцами, которая почти наверняка не даст ему сыграть во всех оставшихся матчах, — сказал Пиоли после матча. — Я очень сожалею об этой новости, потому что мы играли хорошо, а Алессио играл каждую минуту сезона качественно. У Конти обнаружилась проблема с коленом, которая будет оценена в ближайшие несколько часов.