Защитник «Милана» Алессио Романьоли решил сменить агента. Он прекратил сотрудничество с Серджио Берти, который ранее представлял его интересы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Романьоли может стать клиентом Мино Райолы, который уже предложил свои услуги футболисту.

Нынешний контракт 24-летнего Романьоли с «Миланом» рассчитан до 2022 года. В этом сезоне он провел 7 матчей в серии А.

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