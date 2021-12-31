Романьоли может в скором времени продлить контракт с «Миланом»
Защитник «Милана» Алессио Романьоли, скорее всего, останется в итальянском клубе, сообщает Calciomercato.com.
По данным источника, стороны пока не договорились о новом контракте, однако «Милан» хочет сохранить итальянца из-за травмы защитника Симона Кьера. Миланцы готовы платить футболисту 3,5 миллиона евро. На данный момент он получает 5 млн евро.
Ранее агент футболиста сообщал о возможном переходе игрока в «Ювентус».
В сезоне-2021/22 Романьоли сыграл за «Милан» 18 матчей во всех турнирах и забил один гол. Нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года.
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