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Романо: Миранчук близок к переходу в «Атланту Юнайтед»

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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

«Атланта Юнайтед» сделала новое предложение итальянской «Аталанте» о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По данным журналиста, стороны ведут переговоры о трансфере хавбека. В ближайшее время сделка может быть оформлена.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до в конца сезона-2024/25.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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