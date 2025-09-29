Романо: «Милан» намерен еще раз продлить контракт с Томори

«Милан» начал переговоры с защитником Фикайо Томори о продлении контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 27-летним англичанином интересуются несколько клубов АПЛ. В «Милане» рассчитывают на игрока, который играет за россонери с 2021 года.

Контракт Томори действует до 30 июня 2027 года. Его уже продлевали — в августе 2022 года.

В сезоне-2024/25 защитник в 7 матчах сделал 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.