Романо: «Милан» намерен еще раз продлить контракт с Томори
«Милан» начал переговоры с защитником Фикайо Томори о продлении контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, 27-летним англичанином интересуются несколько клубов АПЛ. В «Милане» рассчитывают на игрока, который играет за россонери с 2021 года.
Контракт Томори действует до 30 июня 2027 года. Его уже продлевали — в августе 2022 года.
В сезоне-2024/25 защитник в 7 матчах сделал 1 результативную передачу.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
2
|Рома
|5
|4
|0
|1
|5-1
|12
|
3
|Наполи
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|
4
|Ювентус
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
5
|Интер
|5
|3
|0
|2
|13-7
|9
|
6
|Аталанта
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
7
|Кремонезе
|5
|2
|3
|0
|6-4
|9
|
8
|Комо
|5
|2
|2
|1
|6-4
|8
|
9
|Кальяри
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
10
|Болонья
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
11
|Удинезе
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|
12
|Сассуоло
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|
13
|Лацио
|5
|2
|0
|3
|7-4
|6
|
14
|Парма
|5
|1
|2
|2
|3-6
|5
|
15
|Торино
|5
|1
|1
|3
|2-10
|4
|
16
|Фиорентина
|5
|0
|3
|2
|3-6
|3
|
17
|Верона
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|
18
|Дженоа
|5
|0
|2
|3
|2-7
|2
|
19
|Лечче
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
|
20
|Пиза
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|21:45
|
Верона – Сассуоло
|- : -
|4.10
|16:00
|
Лацио – Торино
|- : -
|4.10
|16:00
|
Парма – Лечче
|- : -
|4.10
|19:00
|
Интер – Кремонезе
|- : -
|4.10
|21:45
|
Аталанта – Комо
|- : -
|5.10
|13:30
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|5.10
|16:00
|
Болонья – Пиза
|- : -
|5.10
|16:00
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|5.10
|19:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|5.10
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Николас Пас
Комо
|3
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|3
|П
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|3
|
|
Никола Крстович
Аталанта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|4
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|3
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1
Новости