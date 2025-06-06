Романо: Кристиан Киву сменит Индзаги в «Интере»
Главный тренер «Пармы» Кристиан Киву возглавит «Интер», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 44-летний специалист подписал контракт с клубом до 2027 года.
Киву с февраля 2025 года работает в «Парме». Под его руководством команда провела 13 матчей в серии А, одержала три победы, семь раз сыграла вничью и уступила в трех встречах.
С 2007 по 2014 годы Киву выступал в «Интере» в качестве футболиста. Он провел за команду 169 матчей, забил три гола и сделал восемь голевых передач. С «Интером» румын трижды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и один раз стал победителем Лиги чемпионов.
3 июня «Интер» объявил об уходе главного тренера команды Симоне Индзаги. Итальянец возглавил саудовский «Аль-Хиляль».
