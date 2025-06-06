6 июня 2025, 12:20

Романо: Кристиан Киву сменит Индзаги в «Интере»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Пармы» Кристиан Киву возглавит «Интер», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 44-летний специалист подписал контракт с клубом до 2027 года.

Киву с февраля 2025 года работает в «Парме». Под его руководством команда провела 13 матчей в серии А, одержала три победы, семь раз сыграла вничью и уступила в трех встречах.

С 2007 по 2014 годы Киву выступал в «Интере» в качестве футболиста. Он провел за команду 169 матчей, забил три гола и сделал восемь голевых передач. С «Интером» румын трижды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и один раз стал победителем Лиги чемпионов.

3 июня «Интер» объявил об уходе главного тренера команды Симоне Индзаги. Итальянец возглавил саудовский «Аль-Хиляль».

«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 22 3 5 66-24 69
2
 Милан 30 18 9 3 47-23 63
3
 Наполи 30 19 5 6 46-30 62
4
 Комо 30 16 9 5 53-22 57
5
 Ювентус 30 15 9 6 52-29 54
6
 Рома 30 17 3 10 40-23 54
7
 Аталанта 30 13 11 6 41-27 50
8
 Лацио 30 11 10 9 31-28 43
9
 Болонья 30 12 6 12 38-36 42
10
 Сассуоло 30 11 6 13 36-40 39
11
 Удинезе 30 11 6 13 35-42 39
12
 Парма 30 8 10 12 21-38 34
13
 Дженоа 30 8 9 13 36-42 33
14
 Торино 30 9 6 15 34-53 33
15
 Кальяри 30 7 9 14 31-42 30
16
 Фиорентина 30 6 11 13 35-44 29
17
 Кремонезе 30 6 9 15 25-44 27
18
 Лечче 30 7 6 17 21-40 27
19
 Верона 30 3 9 18 22-52 18
20
 Пиза 30 2 12 16 23-54 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.04 16:00 Сассуоло – Кальяри - : -
4.04 19:00 Верона – Фиорентина - : -
4.04 21:45 Лацио – Парма - : -
5.04 16:00 Кремонезе – Болонья - : -
5.04 19:00 Пиза – Торино - : -
5.04 21:45 Интер – Рома - : -
6.04 13:30 Удинезе – Комо - : -
6.04 16:00 Лечче – Аталанта - : -
6.04 19:00 Ювентус – Дженоа - : -
6.04 21:45 Наполи – Милан - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Анастасиос Дувикас
Анастасиос Дувикас

Комо

 11
Расмус Хейлунн
Расмус Хейлунн

Наполи

 10
П
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 14
Николо Барелла
Николо Барелла

Интер

 7
Арман Лорьенте
Арман Лорьенте

Сассуоло

 7
И К Ж
Мариано Троило
Мариано Троило

Парма

 14 1 5
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 26 1 8
Киалонда Гаспар
Киалонда Гаспар

Лечче

 22 1 6
Вся статистика

