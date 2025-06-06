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6 июня 2025, 17:35

Романо: Юрич возглавит «Аталанту»

Руслан Минаев

Иван Юрич станет главным тренером «Аталанты», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

49-летний хорват подпишет контракт до лета 2027 года. Ранее он тренировал «Дженоа», «Верону», «Торино», «Рому» и «Саутгемптон», откуда был уволен после 13 поражений в 16 играх.

1 июня «Аталанта» подтвердила уход Джан Пьеро Гасперини, который тренировал «бергамасков» с 2016 года.

В сезоне-2024/25 «Аталанта» набрала 74 очка и заняла третье место в серии А.

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Иван Юрич
Футбол
ФК Аталанта
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 И В Н П +/- О
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 Интер 0 0 0 0 0-0 0
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3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
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 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
24.08 19:30 Болонья – Лацио - : -
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