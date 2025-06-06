Романо: Юрич возглавит «Аталанту»

Иван Юрич станет главным тренером «Аталанты», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

49-летний хорват подпишет контракт до лета 2027 года. Ранее он тренировал «Дженоа», «Верону», «Торино», «Рому» и «Саутгемптон», откуда был уволен после 13 поражений в 16 играх.

1 июня «Аталанта» подтвердила уход Джан Пьеро Гасперини, который тренировал «бергамасков» с 2016 года.

В сезоне-2024/25 «Аталанта» набрала 74 очка и заняла третье место в серии А.