«Рома» запретила фанату посещать стадионы на три года из-за расизма

«Рома» запретила болельщику посещать стадионы на протяжении трех лет. Такое наказание мужчина получил за то, что оскорблял в социальных сетях защитника римлян Жуана Жезуса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Мужчина обращался к темнокожему защитнику в социальных сетях, утверждая, что «тот должен быть в зоопарке». «Рома» сообщила о происходящем в полицию, а те приняли соответствующие меры. Теперь болельщик не сможет ходить на стадионы в Италии в ближайшие три года.

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