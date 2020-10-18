«Рома» забила пять мячей в ворота «Беневенто». Джеко сделал дубль

«Рома» на своем поле в матче 4-го тура чемпионата Италии разгромила «Беневенто» со счетом 5:2. Причем гости первыми смогли открыть счет в матче.

В составе римлян дубль оформил нападающий Эдин Джеко.

Чемпионат Италии. Серия А

4-й тур

«Рома» — «Беневенто» — 5:2 (2:1)

Голы: Капрари, 5 (0:1). Педро, 31 (1:1). Джеко, 35 (2:1). Лападула, 55 (2:2). Верету, 69 — с пенальти (3:2). Джеко, 77 (4:2). Перес, 89 (5:2).

Нереализованный пенальти: Лападула, 55 (вратарь)

«Рома»: Миранте, Сантон (Бруну Перес, 73), Спинаццола, Манчини, Роджер Ибаньес (Кумбулла, 78), Мхитарян, Кристанте, Верету (Вильяр, 73), Пеллегрини, Джеко (Майораль, 85), Педро (Перес, 78).

«Беневенто»: Монтипо, Глик, Кальдирола, Летиция, Фулон (Маджо, 86), Ионицэ, Дабо (Импрота, 75), Скьяттарелла (Хетемай, 82), Яго Фальке (Инсинье, 46), Капрари, Лападула (Сау, 82).

Предупреждения: Скьяттарелла, 32. Роджер Ибаньес, 33. Верету, 53. Сантон, 65. Фулон, 82.

Судья: Айрольди (Италия).

18 октября. Рим. Стадион Олимпийский.