«Рома» забила пять мячей в ворота «Беневенто». Джеко сделал дубль
«Рома» на своем поле в матче 4-го тура чемпионата Италии разгромила «Беневенто» со счетом 5:2. Причем гости первыми смогли открыть счет в матче.
В составе римлян дубль оформил нападающий Эдин Джеко.
Чемпионат Италии. Серия А
4-й тур
«Рома» — «Беневенто» — 5:2 (2:1)
Голы: Капрари, 5 (0:1). Педро, 31 (1:1). Джеко, 35 (2:1). Лападула, 55 (2:2). Верету, 69 — с пенальти (3:2). Джеко, 77 (4:2). Перес, 89 (5:2).
Нереализованный пенальти: Лападула, 55 (вратарь)
«Рома»: Миранте, Сантон (Бруну Перес, 73), Спинаццола, Манчини, Роджер Ибаньес (Кумбулла, 78), Мхитарян, Кристанте, Верету (Вильяр, 73), Пеллегрини, Джеко (Майораль, 85), Педро (Перес, 78).
«Беневенто»: Монтипо, Глик, Кальдирола, Летиция, Фулон (Маджо, 86), Ионицэ, Дабо (Импрота, 75), Скьяттарелла (Хетемай, 82), Яго Фальке (Инсинье, 46), Капрари, Лападула (Сау, 82).
Предупреждения: Скьяттарелла, 32. Роджер Ибаньес, 33. Верету, 53. Сантон, 65. Фулон, 82.
Судья: Айрольди (Италия).
18 октября. Рим. Стадион Олимпийский.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/