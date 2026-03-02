«Ювентус» ушел от поражения в концовке матча с «Ромой»

«Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии — 3:3.

У хозяев забили Уэсли Винисиус (на 39-й минуте), Эван Н`Дика (на 54-й) и Дониэлл Мален (на 65-й), у гостей — Франсишку Консейсау (на 47-й), Жереми Бога (на 78-й) и Федерико Гатти (на 90+3-й минуте). При этом 27-летний итальянский защитник Гатти вышел на замену на 88-й минуте.

«Рома» в 27 матчах набрала 51 очко и занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии. У «Ювентуса» (47 очков после 27 встреч) шестое место.

В следующем туре «Рома» 8 марта сыграет на выезде с «Дженоа». «Ювентус» днем ранее примет «Пизу».

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур.

01 марта, 22:45. Олимпийский (Рим)

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