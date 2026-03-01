«Рома» и «Ювентус» встретятся в матче чемпионата Италии

«Рома» и «Ювентус» встретятся в матче 27-го тура итальянской серии А в воскресенье, 1 марта. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Рома» — «Ювентус» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур.

01 марта, 22:45. Олимпийский (Рим)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«Рома» набрала 50 очков в 26 турах чемпионата Италии, «Ювентус» — 46 очков. В 26-м туре «Рома» победила «Кремонезе» со счетом 3:0, а «Ювентус» проиграл «Комо» — 0:2.