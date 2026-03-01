«Рома» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии
«Рома» и «Ювентус» встретятся в матче чемпионата Италии
«Рома» и «Ювентус» встретятся в матче 27-го тура итальянской серии А в воскресенье, 1 марта. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.
За основными событиями и результатом игры «Рома» — «Ювентус» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
«Рома» набрала 50 очков в 26 турах чемпионата Италии, «Ювентус» — 46 очков. В 26-м туре «Рома» победила «Кремонезе» со счетом 3:0, а «Ювентус» проиграл «Комо» — 0:2.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|38
|27
|6
|5
|89-35
|87
|
2
|Наполи
|38
|23
|7
|8
|58-36
|76
|
3
|Рома
|38
|23
|4
|11
|59-31
|73
|
4
|Комо
|38
|20
|11
|7
|65-29
|71
|
5
|Милан
|38
|20
|10
|8
|53-35
|70
|
6
|Ювентус
|38
|19
|12
|7
|61-34
|69
|
7
|Аталанта
|38
|15
|14
|9
|51-36
|59
|
8
|Болонья
|38
|16
|8
|14
|49-46
|56
|
9
|Лацио
|38
|14
|12
|12
|41-40
|54
|
10
|Удинезе
|38
|14
|8
|16
|45-48
|50
|
11
|Сассуоло
|38
|14
|7
|17
|46-50
|49
|
12
|Торино
|38
|12
|9
|17
|44-63
|45
|
13
|Парма
|38
|11
|12
|15
|28-46
|45
|
14
|Кальяри
|38
|11
|10
|17
|40-53
|43
|
15
|Фиорентина
|38
|9
|15
|14
|41-50
|42
|
16
|Дженоа
|38
|10
|11
|17
|41-51
|41
|
17
|Лечче
|38
|10
|8
|20
|28-50
|38
|
18
|Кремонезе
|38
|8
|10
|20
|32-57
|34
|
19
|Верона
|38
|3
|12
|23
|25-61
|21
|
20
|Пиза
|38
|2
|12
|24
|26-71
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.05
|21:45
|Фиорентина – Аталанта
|1 : 1
|23.05
|19:00
|Болонья – Интер
|3 : 3
|23.05
|21:45
|Лацио – Пиза
|2 : 1
|24.05
|16:00
|Парма – Сассуоло
|1 : 0
|24.05
|19:00
|Наполи – Удинезе
|1 : 0
|24.05
|21:45
|Милан – Кальяри
|1 : 2
|24.05
|21:45
|Кремонезе – Комо
|1 : 4
|24.05
|21:45
|Лечче – Дженоа
|1 : 0
|24.05
|21:45
|Торино – Ювентус
|2 : 2
|24.05
|21:45
|Верона – Рома
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|14
|
|
Анастасиос Дувикас
Комо
|14
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|17
|
|
Арман Лорьенте
Сассуоло
|9
|
|
Николо Барелла
Интер
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Мариано Троило
Парма
|21
|1
|6
|
|
Уэсли Винисиус
Рома
|30
|1
|5
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|32
|1
|12
Новости