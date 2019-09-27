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«Рома» высмеяла болельщика, который заявил, что Тотти ничего не выиграл

15:02
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«Рома» в своем Twitter отреагировал на сообщение в соцсети, касающееся бывшего форварда и капитана команды Франческо Тотти. Сегодня ему исполнилось 43 года.

— Переоцененный. Ничего не выиграл, — написал в соцсети пользователь под ником Jan.

«Рома» опубликовала скриншот комментария, разместив рядом поздравления от официальных акканутов Лиги чемпионов и чемпионата мира, где Тотти, в частности, называют «гением». Также там перечислены и достижения знаменитого игрока.

— Жестоко, — прокоментировал запись «Ромы» англоязычный Twitter «Зенита».

Франческо Тотти всю карьеру провел в «Роме». Вместе с командой он выиграл чемпионата Италии и дважды стал победителем Кубка страны и Суперкубка Италии. Чемпион мира и вице-чемпион Европы в составе сборной Италии. С 2017 по 2019 год был директором «Ромы», 19 июня он покинул эту должность.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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