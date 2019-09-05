«Рома» выразила соболезнования Кафу в связи со смертью сына
«Рома» выразила соболезнования своему бывшему защитнику Кафу. Умер его 29-летний сын.
— Клуб выражает самые искренние соболезнования Маркосу Кафу и его семье в это грустное время, — говорится в официальном Twitter клуба. — Наши мысли и молитвы со всеми вами.
The club sends its deepest condolences to Marcos Cafu and his family at this sad time. Our thoughts and prayers are with them all.— AS Roma English (@ASRomaEN) September 5, 2019
Сын футболиста Данило скончался от сердечного приступа во время игры в футбол с друзьями.
После происшествия молодого человека госпитализировали, однако по дороге в больницу он умер. Информацию о смерти Данило подтвердил бывший партнер Кафу по сборной Бразилии Пауло Сержио.
Напомним, Кафу в составе сборной Бразилии выигрывал ЧМ в 1994 и 2002 годах. В составе «Ромы» он выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны.