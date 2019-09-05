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«Рома» выразила соболезнования Кафу в связи со смертью сына

10:59
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«Рома» выразила соболезнования своему бывшему защитнику Кафу. Умер его 29-летний сын.

— Клуб выражает самые искренние соболезнования Маркосу Кафу и его семье в это грустное время, — говорится в официальном Twitter клуба. — Наши мысли и молитвы со всеми вами.

Сын футболиста Данило скончался от сердечного приступа во время игры в футбол с друзьями.

После происшествия молодого человека госпитализировали, однако по дороге в больницу он умер. Информацию о смерти Данило подтвердил бывший партнер Кафу по сборной Бразилии Пауло Сержио.

Напомним, Кафу в составе сборной Бразилии выигрывал ЧМ в 1994 и 2002 годах. В составе «Ромы» он выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны.

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