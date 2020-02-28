«Рома» выкупит Джанлуку Манчини и Жордана Веретту

«Рома» подпишет постоянные контракты с защитником Джанлукой Манчини и полузащитником Жорданом Веретой, сообщает Football Italia. Оба игрока перешли в римский клуб минувшим летом на правах аренды с возможностью выкупа.

Манчини обошелся «Роме» в 2 миллиона евро, с учетом бонусов общая сумма выкупа составила 23 миллиона евро (13+8). Верету римляне арендовали за 1 миллион евро. При этом цена выкупа составила 16 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонусов.

23-летний итальянец и 26-летний француз вошли в стартовый состав «Ромы» в этом сезоне под руководством Паулу Фонсеки. Манчини провел 31 матч во всех соревнованиях, забив 1 гол. Верета сыграл на две игры больше, отличившись три раза.

На данный момент «Рома» занимает 5-ое место в Серии А, набрав 42 очка в 25 матчах. Следующую игру римляне проведут против «Кальяри» 1 марта.