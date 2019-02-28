"Рома" выкупила арендованного у "Аталанты" полузащитника Кристанте

"Рома" выкупила за 15 миллионов евро находившегося в аренде у "Аталанты" полузащитника Брайана Кристанте, сообщает официальный сайт римского клуба.

Римляне взяли Кристанте прошлым летом в годичную аренду за 5 миллионов евро с опцией выкупа, которой они решили воспользоваться. Также "Аталанте" будут выплачены дополнительные 10 миллионов в случае высоких показателей игрока.

В текущем сезоне Кристанте сыграл в 31 матче за "Рому", в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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