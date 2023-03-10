«Рома» выиграла 8 из 9 домашних матчей во всех турнирах в 2023 году

«Рома» одержала победу в восьми из девяти домашних матчах во всех турнирах в 2023 году.

Единственное поражение римляне потерпели в игре с «Кремонезе» (1:2) в Кубке Италии.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Рома» обыграла «Реал» Сосьедад" со счетом 2:0.