Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Вероной»

«Рома» дома обыграла «Верону» в матче 33-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 4-й минуте забил экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов.

«Рома» (57 очков) поднялась на шестое место в серии А. Команда Клаудио Раньери до 17 матчей продлила серию без поражений. В последний раз римляне 15 декабря уступили «Комо» (0:2) в 16-м туре.

«Верона» (32) идет 14-й в турнирной таблице.