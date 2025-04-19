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19 апреля, 23:37

Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Вероной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Рома» дома обыграла «Верону» в матче 33-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 4-й минуте забил экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов.

«Рома» (57 очков) поднялась на шестое место в серии А. Команда Клаудио Раньери до 17 матчей продлила серию без поражений. В последний раз римляне 15 декабря уступили «Комо» (0:2) в 16-м туре.

«Верона» (32) идет 14-й в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 33-й тур.
19 апреля, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
1:0
Верона
Источник: Таблица серии А
Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Верона
ФК Рома
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 Аталанта 32 18 7 7 65-30 61
4
 Ювентус 32 15 14 3 49-30 59
5
 Болонья 32 15 12 5 51-37 57
6
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
7
 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
8
 Фиорентина 32 15 8 9 49-32 53
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 Милан 32 14 9 9 51-37 51
10
 Торино 32 9 13 10 36-37 40
11
 Удинезе 32 11 7 14 36-46 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 32 9 12 11 29-38 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
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16
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