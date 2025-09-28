«Рома» обыграла «Верону» в серии А

«Рома» дома победила «Верону» в матче 5-го тура итальянской серии А — 2:0.

По голу у римлян забили Артем Довбик (7-я минута) и Матиас Соуле (79-я).

«Рома» (12 очков) поднялась на второе место в серии А. «Верона» (3) продлила серию без побед до 5 матчей и идет 16-й в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур.

28 сентября, 16:00. Olimpico (Рим)

В параллельном матче «Фиорентина» на выезде сыграла вничью с «Пизой» — 0:0.