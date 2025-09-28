Футбол
28 сентября, 17:56

«Рома» обыграла «Верону» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Рома» дома победила «Верону» в матче 5-го тура итальянской серии А — 2:0.

По голу у римлян забили Артем Довбик (7-я минута) и Матиас Соуле (79-я).

«Рома» (12 очков) поднялась на второе место в серии А. «Верона» (3) продлила серию без побед до 5 матчей и идет 16-й в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур.
28 сентября, 16:00. Olimpico (Рим)
Рома
2:0
Верона

В параллельном матче «Фиорентина» на выезде сыграла вничью с «Пизой» — 0:0.

Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур.
28 сентября, 16:00. Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetan (Пиза)
Пиза
0:0
Фиорентина
Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Верона
ФК Пиза
ФК Рома
ФК Фиорентина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 5 4 0 1 9-3 12
2
 Рома 5 4 0 1 5-1 12
3
 Наполи 5 4 0 1 10-5 12
4
 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
5
 Интер 5 3 0 2 13-7 9
6
 Аталанта 5 2 3 0 10-4 9
7
 Кремонезе 5 2 3 0 6-4 9
8
 Комо 5 2 2 1 6-4 8
9
 Кальяри 5 2 1 2 5-5 7
10
 Болонья 5 2 1 2 5-5 7
11
 Удинезе 5 2 1 2 5-8 7
12
 Сассуоло 5 2 0 3 7-8 6
13
 Лацио 5 2 0 3 7-4 6
14
 Парма 5 1 2 2 3-6 5
15
 Торино 5 1 1 3 2-10 4
16
 Фиорентина 5 0 3 2 3-6 3
17
 Верона 5 0 3 2 2-8 3
18
 Дженоа 5 0 2 3 2-7 2
19
 Лечче 5 0 2 3 4-10 2
20
 Пиза 5 0 2 3 3-6 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 21:45
Верона – Сассуоло
 - : -
4.10 16:00
Лацио – Торино
 - : -
4.10 16:00
Парма – Лечче
 - : -
4.10 19:00
Интер – Кремонезе
 - : -
4.10 21:45
Аталанта – Комо
 - : -
5.10 13:30
Удинезе – Кальяри
 - : -
5.10 16:00
Болонья – Пиза
 - : -
5.10 16:00
Фиорентина – Рома
 - : -
5.10 19:00
Наполи – Дженоа
 - : -
5.10 21:45
Ювентус – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
Николас Пас

Николас Пас

Комо

 3
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 3
П
Валентин Кастельянос

Валентин Кастельянос

Лацио

 3
Кенан Йылдыз

Кенан Йылдыз

Ювентус

 3
Никола Крстович

Никола Крстович

Аталанта

 3
И К Ж
Хакобо Рамон

Хакобо Рамон

Комо

 4 1 2
Реда Белаян

Реда Белаян

Лацио

 3 1 1
Первис Эступиньян

Первис Эступиньян

Милан

 5 1 1
Вся статистика

