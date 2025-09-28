«Рома» обыграла «Верону» в серии А
«Рома» дома победила «Верону» в матче 5-го тура итальянской серии А — 2:0.
По голу у римлян забили Артем Довбик (7-я минута) и Матиас Соуле (79-я).
«Рома» (12 очков) поднялась на второе место в серии А. «Верона» (3) продлила серию без побед до 5 матчей и идет 16-й в турнирной таблице.
В параллельном матче «Фиорентина» на выезде сыграла вничью с «Пизой» — 0:0.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
2
|Рома
|5
|4
|0
|1
|5-1
|12
|
3
|Наполи
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|
4
|Ювентус
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
5
|Интер
|5
|3
|0
|2
|13-7
|9
|
6
|Аталанта
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
7
|Кремонезе
|5
|2
|3
|0
|6-4
|9
|
8
|Комо
|5
|2
|2
|1
|6-4
|8
|
9
|Кальяри
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
10
|Болонья
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
11
|Удинезе
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|
12
|Сассуоло
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|
13
|Лацио
|5
|2
|0
|3
|7-4
|6
|
14
|Парма
|5
|1
|2
|2
|3-6
|5
|
15
|Торино
|5
|1
|1
|3
|2-10
|4
|
16
|Фиорентина
|5
|0
|3
|2
|3-6
|3
|
17
|Верона
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|
18
|Дженоа
|5
|0
|2
|3
|2-7
|2
|
19
|Лечче
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
|
20
|Пиза
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|21:45
|
Верона – Сассуоло
|- : -
|4.10
|16:00
|
Лацио – Торино
|- : -
|4.10
|16:00
|
Парма – Лечче
|- : -
|4.10
|19:00
|
Интер – Кремонезе
|- : -
|4.10
|21:45
|
Аталанта – Комо
|- : -
|5.10
|13:30
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|5.10
|16:00
|
Болонья – Пиза
|- : -
|5.10
|16:00
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|5.10
|19:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|5.10
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Николас Пас
Комо
|3
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|3
|П
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|3
|
|
Никола Крстович
Аталанта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|4
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|3
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1
Новости