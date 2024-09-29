«Рома» одержала волевую победу над «Венецией» в серии А

«Рома» на своем поле обыграла «Венецию» в матче 6-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 44-й минуте открыл форвард гостей Йоэль Похьянпало. На 74-й минуте римляне отыгрались благодаря голу Брайана Кристанте. Победный мяч на 83-й минуте забил Никколо Пизилли.

«Рома» (9 очков) поднялась на девятое место в серии А. «Венеция» (4) идет 18-й в турнирной таблице.

В параллельном матче «Комо» в большинстве дома победил «Верону» (3:2).