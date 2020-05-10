«Рома» ведет переговоры с Райолой по Мойзе Кину

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин предстоящим летом может вернуться в итальянскую серию А. Руководство «Ромы» не оставляет попыток осуществить переход 20-летнего итальянца, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

«Волки» уже связались с агентом Миной Райолой, который представляет интересы Кина, чтобы обсудить возможность подписания его клиента.

Сам футболист предпочитает вернуться в серию А, чтобы у него было больше шансов получить вызов в сборную Италии на матчи чемпионата Европы, которые были перенесены на 2021 год из-за коронавируса.

Ранее Мойзе Кин нарушил условия карантина и вызвал гнев со стороны руководства «Эвертона. «Ириски» решили наказать молодого форварда, оштрафовав его 100 тысяч фунтов стерлингов.