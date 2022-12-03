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«Рома» ведет переговоры с агентом Одриосолы о возможном переходе в январе

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Рома» ведет переговоры с агентом защитника «Реала» Альваро Одриосолы о возможном переходе в январе.

Как сообщает Corriere dello Sport, представитель 26-летнего игрока провел встречу со спортивным директором клуба. Отмечается, что тренер команды Жозе Моуриньо не уверен, что Одриосола именно тот футболист, который им нужен.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Милан» заинтересованы в испанском защитнике.

В этом сезоне Одриосола не провел ни одного матча за «Реал». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро. Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Футбол
ФК Реал
ФК Рома
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Источник: «Ювентус» заплатил игрокам 60 миллионов евро в обход финансовой отчетности
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