«Рома» ведет переговоры с агентом Одриосолы о возможном переходе в январе

«Рома» ведет переговоры с агентом защитника «Реала» Альваро Одриосолы о возможном переходе в январе.

Как сообщает Corriere dello Sport, представитель 26-летнего игрока провел встречу со спортивным директором клуба. Отмечается, что тренер команды Жозе Моуриньо не уверен, что Одриосола именно тот футболист, который им нужен.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Милан» заинтересованы в испанском защитнике.

В этом сезоне Одриосола не провел ни одного матча за «Реал». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро. Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.