«Рома» в гостях победила «Дженоа»

«Рома» обыграла «Дженоа» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Италии (3:1). Голами в составе римлян отметились нападающий Дженгиз Юндер и Эдин Джеко, еще один гол в свои ворота забил защитник Давиде Бираски.

«Рома» набрала 38 очков и расположилась на 4-м месте в турнирной таблице серии А, «Дженоа» с 14-ю баллами занимает предпоследнюю строчку.

Чемпионат Италии. Серия А

20-й тур

«Дженоа» — «Рома» — 1:3 (1:2)

Голы: Дженгиз Юндер, 5 (0:1). Бираски, 44 — в свои ворота (0:2). Пандев, 45 (1:2). Джеко, 74 (1:3).

«Дженоа»: Перин, Баррека, Гольданига, Бираски, Гильоне, Ромеро, Шене, Стураро (И.Радованович, 90+2), Кассата (Фавилли, 70), Пандев, Санабрия (Агудело, 86).

«Рома»: Пау Лопес, Сантон (Мерт Четин, 84), Смоллинг, Спинаццола, Манчини, Верету (Кристанте, 73), Пеллегрини, Диавара, Джеко, Дженгиз Юндер (Бруну Перес, 88), Клайверт.

Предупреждения: Верету, 26. Ромеро, 38. Кассата, 61. Джеко, 73. Пау Лопес, 81.

Судья: Мареска.

19 января. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».