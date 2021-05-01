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«Рома» уволит Фонсеку в конце сезона

04:04

«Рома» отправит в отставку главного тренера Паулу Фонсеку по окончании сезона, сообщает Corriere della Sera. Руководство римского клуба хотело уволить специалиста после крупного поражения от «Манчестер Юнайтед» (2:6) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы, но решило дать ему доработать до лета.

В этом сезоне «Рома» набрала 55 очков в 33-х турах серии А и занимает 7-е место в турнирной таблице.

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