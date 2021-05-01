«Рома» уволит Фонсеку в конце сезона
«Рома» отправит в отставку главного тренера Паулу Фонсеку по окончании сезона, сообщает Corriere della Sera. Руководство римского клуба хотело уволить специалиста после крупного поражения от «Манчестер Юнайтед» (2:6) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы, но решило дать ему доработать до лета.
В этом сезоне «Рома» набрала 55 очков в 33-х турах серии А и занимает 7-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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