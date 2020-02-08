«Рома» уступила «Болонье»
«Рома» на своем поле проиграла «Болонье» в матче 23-го тура чемпионата Италии (2:3). Для римской команды это второе подряд поражение. Команда Синиши Михайловича одержала третью победу кряду.
Чемпионат Италии
Серия А
23-й тур
«Рома» — «Болонья» — 2:3 (1:2)
Голы: Орсолини, 16 (0:1). Денсвил, 22 — в свои ворота (1:1). Барроу, 26 (1:2). Барроу, 51 (1:3). Мхитарян, 72 (2:3).
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Сантон (Бруну Перес, 61), Смоллинг, Манчини, Мхитарян, Кристанте, Верету (Калинич, 79), Джеко, Перотти, Дженгиз Юндер (Перес, 57).
«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил, Бани, Томиясу, Сориано, Сванберг (Домингес, 73), Схаутен, Паласио, Орсолини (Сков Ольсен, 83), Барроу (Ювара, 86).
Предупреждения: Сванберг, 38. Схаутен, 55. Сантон, 59. Бани, 59. Бруну Перес, 85. Скорупски, 88.
Удаление: Кристанте, 80.
Судья: Гвида.
7 февраля. Рим. Стадион Олимпийский.
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