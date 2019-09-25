«Рома» уступила «Аталанте» и потерпела первое поражение в сезоне

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Рома» играла с «Аталантой». Гости одержали победу со счетом 2:0.

Для «Ромы» это поражение стало первым в сезоне. После пяти туров на счету «волков» 8 очков. «Атланта» набрала 10 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А

5-й тур

«Рома» — «Аталанта» — 0:2 (0:0)

Голы: Сапата, 71 (0:1). де Рон, 90 (0:2).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио (Калинич, 76), Смоллинг, Флоренци, Спинаццола (Жуан Жезус, 56), Кристанте, Верету, Пеллегрини, Дзаньоло (Мхитарян, 65), Джеко.

«Аталанта»: Голлини, Кьер, Паломино, Хатебур, Толой, Кастань, де Рон, Малиновский (Гозенс, 79), Фройлер, Гомес (Пашалич, 88), Иличич (Сапата, 60).

Предупреждения: Кьер, 25. Дзаньоло, 40. Жуан Жезус, 89.

Судья: Иррати (Италия).

25 сентября. Рим. Стадион «Олимпийский стадион».

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