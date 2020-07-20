«Рома» упустила победу в матче с «Интером»
«Рома» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с «Интером» — 2:2. В составе хозяев отличились Леонардо Спинаццола и Генрих Мхитарян. У гостей забили Стефан Де Фрай и Ромелу Лукаку.
«Рома» с 58 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Прервалась трехматчевая победная серия римлян. «Интер» (72) — второй.
Чемпионат Италии. Серия А
34-й тур
«Рома» — «Интер» — 2:2 (1:1)
Голы: де Фрай, 15 (0:1). Спинаццола, 45+1 (1:1). Мхитарян, 57 (2:1). Лукаку, 88 — с пенальти (2:2).
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Спинаццола, Бруну Перес, Манчини, Роджер Ибаньес (Смоллинг, 74), Мхитарян (Перес, 84), Верету, Пеллегрини (Перотти, 83), Диавара (Кристанте, 69), Джеко.
«Интер»: Ханданович, Янг (Бираги, 67), де Фрай, Шкриньяр, Бастони (Д`Амброзио, 82), Брозович, Гальярдини (Эриксен, 69), Барелла, Санчес, Кандрева (Лукаку, 67), Мартинес (Моузес, 67).
Предупреждения: Барелла, 23. Пау Лопес, 72.
Судья: Ди Белло (Италия).
19 июля. Рим. Стадион Олимпийский.