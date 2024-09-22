«Рома» разгромила «Удинезе»

«Рома» разгромила «Удинезе» в домашнем матче 5-го тура серии А — 3:0.

У римлян голы забили Артем Довбик, Пауло Дибала (пенальти) и Томмазо Бальданци.

«Рома» одержала первую победу в этом сезоне чемпионата Италии — 6 очков и 9-е место в таблице. «Удинезе» потерпел первое поражение — 10 очков и 3-е место.