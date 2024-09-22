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«Рома» разгромила «Удинезе»

Руслан Минаев
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Пауло Дибала, Джанлука Манчини (слева) и Брайан Кристанте (справа).
Фото Reuters

«Рома» разгромила «Удинезе» в домашнем матче 5-го тура серии А — 3:0.

У римлян голы забили Артем Довбик, Пауло Дибала (пенальти) и Томмазо Бальданци.

«Рома» одержала первую победу в этом сезоне чемпионата Италии — 6 очков и 9-е место в таблице. «Удинезе» потерпел первое поражение — 10 очков и 3-е место.

Италия. Серия А. 5-й тур
22 сент, 19:00. Olimpico (Рим)
Рома
3:0
Удинезе

ФК Рома
ФК Удинезе
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 5 3 1 1 9-4 10
2
 Удинезе 5 3 1 1 7-7 10
3
 Ювентус 5 2 3 0 6-0 9
4
 Эмполи 5 2 3 0 5-2 9
5
 Интер 4 2 2 0 9-3 8
6
 Торино 4 2 2 0 5-3 8
7
 Лацио 5 2 1 2 9-8 7
8
 Аталанта 4 2 0 2 8-8 6
9
 Рома 5 1 3 1 5-3 6
10
 Верона 4 2 0 2 6-5 6
11
 Болонья 5 1 3 1 6-8 6
12
 Фиорентина 5 1 3 1 7-7 6
13
 Парма 5 1 2 2 8-9 5
14
 Лечче 5 1 2 2 3-8 5
15
 Дженоа 5 1 2 2 4-7 5
16
 Милан 4 1 2 1 9-6 5
17
 Венеция 5 1 1 3 3-8 4
18
 Монца 5 0 3 2 4-6 3
19
 Комо 4 0 2 2 3-7 2
20
 Кальяри 5 0 2 3 1-8 2
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20.09 19:30
Кальяри – Эмполи
 0 : 2
20.09 21:45
Верона – Торино
 - : -
21.09 16:00
Венеция – Дженоа
 2 : 0
21.09 19:00
Ювентус – Наполи
 0 : 0
21.09 21:45
Лечче – Парма
 2 : 2
22.09 13:30
Фиорентина – Лацио
 2 : 1
22.09 16:00
Монца – Болонья
 1 : 2
22.09 19:00
Рома – Удинезе
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