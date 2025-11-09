«Рома» и «Удинезе» сыграют в чемпионате Италии 9 ноября

«Рома» и «Удинезе» сыграют в матче 11-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 9 ноября. Игра на Олимпийском стадионе в Риме (Италия) начинается в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур.

09 ноября, 20:00. Olimpico (Рим)

Матч в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция стартует в 19.55 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Рома» — «Удинезе» можно в матч-центре нашего сайта.

В чемпионате Италии-2025/26 «Рома» набрала 21 очко и занимает четвертое место в таблице, «Удинезе» с 15 очками идет девятым.

В предыдущем туре чемпионата римляне уступили «Милану» (0:1), а команда из Удине — обыграла «Аталанту» (1:0).