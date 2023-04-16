«Рома» разгромила «Удинезе» на своем поле, Абрахам забил в добавленное время

«Рома» обыграла «Удинезе» на своем поле в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу — 3:0.

Забитыми голами отличились Эдоардо Бове и Лоренцо Пеллегрини, Тэмми Абрахам в добавленное время довел счет до разгромного.

Благодаря этой победе римляне (56 очков) закрепились на 3-й строчке в турнирной таблице и оторвались на 3 балла от ближайшего преследователя «Милана». «Удинезе» с 39 набранными очками занимает 11 место.