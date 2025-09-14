«Рома» проиграла «Торино» и потерпела первое поражение при Гасперини

«Рома» на своем поле уступила «Торино» в матче 3-го тура итальянской серии А — 0:1.

Единственный гол на 59-й минуте забил Джованни Симеоне.

«Рома» (6 очков) потерпела первое поражение под руководством Джан Пьеро Гасперини и остается на четвертом месте в серии А.

«Торино» (4) одержал первую победу в сезоне и поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице.