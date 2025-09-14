«Рома» проиграла «Торино» и потерпела первое поражение при Гасперини
«Рома» на своем поле уступила «Торино» в матче 3-го тура итальянской серии А — 0:1.
Единственный гол на 59-й минуте забил Джованни Симеоне.
«Рома» (6 очков) потерпела первое поражение под руководством Джан Пьеро Гасперини и остается на четвертом месте в серии А.
«Торино» (4) одержал первую победу в сезоне и поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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13
|Парма
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|0
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14
|Кальяри
|0
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|0-0
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15
|Фиорентина
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|0
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|0-0
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16
|Дженоа
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|0
|0
|0-0
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17
|Лечче
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|0
|0
|0-0
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18
|Венеция
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
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|0
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20
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
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|24.08
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