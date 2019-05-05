"Рома" сыграла вничью с "Дженоа" (1:1) в матче 35-го тура чемпионата Италии. Нападающий римлян Стефан Эль-Шаарави открыл счет на 82-й минуте встречи, а защитник хозяев Кристиан Ромеро забил ответный гол на первой компенсированной минуте игры.
"Рома" с 59 очками занимает 5-е место в турнирной таблице серии А. "Дженоа" с 36 баллами располагается на 16-й строчке.
Чемпионат Италии. Серия А
35-й тур
"Дженоа" - "Рома" - 1:1 (0:0)
Голы: Эль-Шаарави, 82 (0:1). Ромеро, 90+1 (1:1).
Нереализованный пенальти: Санабрия, 90+6 (вратарь)
"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Бираски, Ромеро, Мигел Велозу, Радованович, Бесса (Ролон, 90+3), Лерагер (Санабрия, 83), Лападула (Пандев, 73), Куаме.
"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци (Карсдорп, 89), Н`Зонзи, Кристанте, Пеллегрини (Шик, 66), Дзаньоло (Клайверт, 71), Джеко, Эль-Шаарави.
Предупреждения: Дзаньоло, 51. Клайверт, 84. Ролон, 90+6.
Судья: Маццолени (Италия).
5 мая. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".
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