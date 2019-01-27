"Рома" сыграла вничью с "Аталантой", ведя по ходу матча в три мяча

"Рома" сыграла вничью с "Аталантой" в матче 21-го тура чемпионата Италии (3:3). Дублем в составе римлян отметился нападающий Эдин Джеко.

"Рома" набрала 34 очка и расположилась на 5-м месте. "Аталанта" с 32 баллами занимает 7-ю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

21-й тур

"Аталанта" - "Рома" - 3:3 (1:3)

Голы: Джеко, 3 (0:1). Джеко, 33 (0:2). Эль-Шаарави, 40 (0:3). Кастань, 44 (1:3). Толой, 59 (2:3). Сапата, 71 (3:3).

Нереализованный пенальти: Сапата, 70 (вратарь)

"Аталанта": Бериша, Хатебур, Толой, Джимсити, Кастань, Манчини (Паломино, 53), Иличич (Барроу, 84), де Рон, Пашалич (Пессина, 90+1), Гомес, Сапата.

"Рома": Ольсен, Коларов, Маркано, Манолас, Карсдорп (Фасио, 78), Н`Зонзи, Кристанте, Ло.Пеллегрини (Флоренци, 65), Дзаньоло, Джеко, Эль-Шаарави (Клайверт, 62).

Предупреждения: Кристанте, 23. Манолас, 35. Н`Зонзи, 64.

Судья: Кальварезе.

27 января. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".

В других матчах "Парма" уступила СПАЛу (2:3), а "Фрозиноне" разгромил "Болонью" (4:0).

"Парма" - СПАЛ - 2:3 (1:0)

Голы: Инглезе, 11 - с пенальти (1:0). Инглезе, 53 (2:0). Валоти, 70 (2:1). Петанья, 75 (2:2). Фарес, 87 (2:3).

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони (Мунари, 88), Гальоло, Бастони, Барилла (Гаццола, 78), Куцка, Скоццарелла (Силигарди, 88), Бьябьяни, Жервинью, Инглезе.

СПАЛ: Вивиано, Фелипе, Шимич (Валоти, 68), Бонифаци, Куртич, Миссироли, Вальдифиори (Антенуччи, 68), Фарес, Лаццари, Палоски, Петанья (Флоккари, 86).

Предупреждения: Куцка, 7. Фарес, 34. Скоццарелла, 36. Лаццари, 57. Петанья, 76. Фелипе, 90+1.

Судья: Абиссо.

27 января. Парма. Стадион "Ennio Tardini".

"Болонья" - "Фрозиноне" - 0:4 (0:2)

Голы: Гильоне, 18 (0:1). Чано, 21 (0:2). Пинамонти, 52 (0:3). Чано, 75 (0:4).

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Маттьелло, Хеландер, Поли (Калабрези, 46), Сориано, Пульгар, Паласио, Сансоне (Сванберг, 74), Орсолини (Дестро, 46).

"Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Капуано, Крайнц, Гильоне, Майелло, Чибса, Бегетто, Кассата (Гори, 70), Чано (Тротта, 79), Пинамонти (Чофани, 83).

Предупреждения: Капуано, 5. Поли, 12. Саламон, 32. Сансоне, 54. Кассата, 64. Хеландер, 74. Гори, 81.

Удаление: Маттьелло, 13.

Судья: Банти (Италия).

27 января. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".

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