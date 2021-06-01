«Рома» согласовала с Мхитаряном контракт до 2023 года
01:08
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 32-летний армянин подпишет соглашение до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро плюс бонусы.
В сезоне-2020/21 Мхитарян провел 46 матчей за «Рому», на его счету 15 голов и 13 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2021 года.
29 мая сообщалось, что Мхитарян отклонил предложение «Зенита».
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