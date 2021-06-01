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«Рома» согласовала с Мхитаряном контракт до 2023 года

01:08
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 32-летний армянин подпишет соглашение до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро плюс бонусы.

В сезоне-2020/21 Мхитарян провел 46 матчей за «Рому», на его счету 15 голов и 13 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2021 года.

29 мая сообщалось, что Мхитарян отклонил предложение «Зенита».

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