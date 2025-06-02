«Рома» согласовала контракт с Гасперини
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в ближайшее время возглавит «Рому», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 67-летний итальянец заключит контракт с римлянами до 2028 года, его зарплата составит 5 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонусами.
Гасперини возглавлял «Аталанту» с 2016 года. В сезоне-2023/24 итальянец привел команду к победе в Лиге Европы. Также с ним бергамаски четырежды становились бронзовыми призерами чемпионата Италии.
В сезоне-2024/25 «Аталанта» набрала 74 очка и заняла 3-е место в серии А.
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11
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12
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13
|Парма
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14
|Кальяри
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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17
|Лечче
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18
|Венеция
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19
|Фрозиноне
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|Рома – Фиорентина
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|Аталанта – Сассуоло
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|Болонья – Лацио
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|Фрозиноне – Ювентус
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|Дженоа – Наполи
|- : -
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|Интер – Монца
|- : -
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|Парма – Кальяри
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|Торино – Милан
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|Удинезе – Комо
|- : -
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