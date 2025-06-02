«Рома» согласовала контракт с Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в ближайшее время возглавит «Рому», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 67-летний итальянец заключит контракт с римлянами до 2028 года, его зарплата составит 5 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонусами.

Гасперини возглавлял «Аталанту» с 2016 года. В сезоне-2023/24 итальянец привел команду к победе в Лиге Европы. Также с ним бергамаски четырежды становились бронзовыми призерами чемпионата Италии.

В сезоне-2024/25 «Аталанта» набрала 74 очка и заняла 3-е место в серии А.