«Рома» собирается продлить контракт с Коларовым

«Рома» намеревается продлить контракт с защитником Александром Коларовым. Римляне готовы подписать договор с 34-летним сербом до 2021 года, сообщает Corriere della Sera.

Нынешнее соглашение Коларова рассчитано до конца этого сезона. «Рома» приобрела защитника в 2017 году у «Манчестер Сити» за пять миллионов евро.

На счету Коларова пять голов и три передачи в 22 матчах за «Рому» во всех турнирах в текущем сезоне.