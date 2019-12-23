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«Рома» собирается продлить контракт с Коларовым

23:12
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«Рома» намеревается продлить контракт с защитником Александром Коларовым. Римляне готовы подписать договор с 34-летним сербом до 2021 года, сообщает Corriere della Sera.

Нынешнее соглашение Коларова рассчитано до конца этого сезона. «Рома» приобрела защитника в 2017 году у «Манчестер Сити» за пять миллионов евро.

На счету Коларова пять голов и три передачи в 22 матчах за «Рому» во всех турнирах в текущем сезоне.

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