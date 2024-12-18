«Рома» — «Сампдория»: смотреть матч Кубка Италии
«Рома» и «Сампдория» встретятся в матче 1/8 финала Кубка Италии в среду, 18 декабря. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 23.00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).
С основными событиями игры «Рома» — «Сампдория» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В предыдущих раундах «Сампдория» победила «Комо» и «Дженоа» в серии пенальти. «Рома» автоматически попала в 1/8 финала. Действующим победителем Кубка Италии является «Ювентус».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|16
|12
|1
|3
|39-17
|37
|
2
|Наполи
|16
|11
|2
|3
|24-11
|35
|
3
|Интер
|15
|10
|4
|1
|40-15
|34
|
4
|Фиорентина
|15
|9
|4
|2
|28-11
|31
|
5
|Лацио
|16
|10
|1
|5
|30-23
|31
|
6
|Ювентус
|16
|6
|10
|0
|26-12
|28
|
7
|Болонья
|15
|6
|7
|2
|21-18
|25
|
8
|Милан
|15
|6
|5
|4
|24-16
|23
|
9
|Удинезе
|16
|6
|2
|8
|19-25
|20
|
10
|Торино
|16
|5
|4
|7
|17-20
|19
|
11
|Эмполи
|16
|4
|7
|5
|14-16
|19
|
12
|Рома
|16
|4
|4
|8
|18-23
|16
|
13
|Дженоа
|16
|3
|7
|6
|13-24
|16
|
14
|Лечче
|16
|4
|4
|8
|10-27
|16
|
15
|Комо
|16
|3
|6
|7
|18-28
|15
|
16
|Верона
|16
|5
|0
|11
|21-39
|15
|
17
|Парма
|16
|3
|6
|7
|23-28
|15
|
18
|Кальяри
|16
|3
|5
|8
|15-26
|14
|
19
|Монца
|16
|1
|7
|8
|14-21
|10
|
20
|Венеция
|16
|2
|4
|10
|15-29
|10
|20.12
|22:45
|
Верона – Милан
|- : -
|21.12
|17:00
|
Торино – Болонья
|- : -
|21.12
|20:00
|
Дженоа – Наполи
|- : -
|21.12
|22:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|22.12
|14:30
|
Рома – Парма
|- : -
|22.12
|17:00
|
Венеция – Кальяри
|- : -
|22.12
|20:00
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|22.12
|22:45
|
Монца – Ювентус
|- : -
|23.12
|20:30
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|23.12
|22:45
|
Интер – Комо
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|11
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|15
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|12
|1
|3