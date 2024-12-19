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Гол Шомуродова помог «Роме» обыграть «Сампдорию» и выйти в четвертьфинал Кубка Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рома» переиграла «Сампдорию» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 4:1. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

В начале первого тайма Артем Довбик оформил дубль. На 24-й минуте Томмазо Бальданзи довел счет до крупного. В начале второй половины гости отыграли один мяч — отличился Жерар Йепес. На 78-й минуте у римской команды на поле появился экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, а спустя минуту он забил гол и установил окончательный счет.

В четвертьфинале «Рома» встретится с «Миланом».

Италия. Кубок. 1/8 финала
18 дек, 23:00. Olimpico (Рим)
Рома
4:1
Сампдория
Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Рома
ФК Сампдория
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Аталанта» забила шесть мячей в ворота «Чезены» и вышла в 1/4 финала Кубка Италии
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 16 12 1 3 39-17 37
2
 Наполи 16 11 2 3 24-11 35
3
 Интер 15 10 4 1 40-15 34
4
 Фиорентина 15 9 4 2 28-11 31
5
 Лацио 16 10 1 5 30-23 31
6
 Ювентус 16 6 10 0 26-12 28
7
 Болонья 15 6 7 2 21-18 25
8
 Милан 15 6 5 4 24-16 23
9
 Удинезе 16 6 2 8 19-25 20
10
 Торино 16 5 4 7 17-20 19
11
 Эмполи 16 4 7 5 14-16 19
12
 Рома 16 4 4 8 18-23 16
13
 Дженоа 16 3 7 6 13-24 16
14
 Лечче 16 4 4 8 10-27 16
15
 Комо 16 3 6 7 18-28 15
16
 Верона 16 5 0 11 21-39 15
17
 Парма 16 3 6 7 23-28 15
18
 Кальяри 16 3 5 8 15-26 14
19
 Монца 16 1 7 8 14-21 10
20
 Венеция 16 2 4 10 15-29 10
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