Гол Шомуродова помог «Роме» обыграть «Сампдорию» и выйти в четвертьфинал Кубка Италии
«Рома» переиграла «Сампдорию» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 4:1. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.
В начале первого тайма Артем Довбик оформил дубль. На 24-й минуте Томмазо Бальданзи довел счет до крупного. В начале второй половины гости отыграли один мяч — отличился Жерар Йепес. На 78-й минуте у римской команды на поле появился экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, а спустя минуту он забил гол и установил окончательный счет.
В четвертьфинале «Рома» встретится с «Миланом».
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|20.12
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|- : -
|21.12
|17:00
|
Торино – Болонья
|- : -
|21.12
|20:00
|
Дженоа – Наполи
|- : -
|21.12
|22:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|22.12
|14:30
|
Рома – Парма
|- : -
|22.12
|17:00
|
Венеция – Кальяри
|- : -
|22.12
|20:00
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|22.12
|22:45
|
Монца – Ювентус
|- : -
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|23.12
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