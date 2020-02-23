«Рома» разгромила «Лечче»
«Рома» в матче 25-го тура чемпионата Италии разгромила «Лечче» со счетом 4:0.
Команды расположились на пятом и 15-м местах соответственно.
Чемпионат Италии
Серия А
25-й тур
«Рома» — «Лечче» — 4:0 (2:0)
Голы: Дженгиз Юндер, 13 (1:0). Мхитарян, 37 (2:0). Джеко, 69 (3:0). Коларов, 80 (4:0).
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Бруну Перес, Манчини, Мхитарян, Кристанте, Верету, Пеллегрини (Клайверт, 46), Джеко (Калинич, 82), Дженгиз Юндер (Перес, 61).
«Лечче»: Вигорито, Россеттини, Донати (Меккарьелло, 83), Кальдерони, Лучони, Манкосу, Маер (Тахцидис, 66), Петриччоне (Шахов, 46), Дейола, Барак, Лападула.
Предупреждение: Манчини, 49.
Судья: Джакомелли (Италия).
23 февраля. Рим. Стадион Олимпийский.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/