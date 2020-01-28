«Рома» рассматривает вариант с приглашением Педро

«Рома» проявляет интерес к нападающему «Челси» Педро. Контракт 32-лентнего испанца с лондонцами истекает летом этого года, а потому «Рома» имеет возможность приобрести игрока уже сейчас за небольшие деньги, сообщает Sky Sport Italia.

Римляне испытывают серьезные кадровые проблемы, связанные с большим количеством травм ключевых игроков, поэтому ведут активные поиски укрепления команды в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Педро провел за «синих» 12 матчей, отметившись голом и 2 передачами. Он перешел в «Челси» в 2015 году из «Барселоны» за 27 миллионов евро.