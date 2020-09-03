«Рома» рассматривает Пентека в качестве замены Джеко

«Рома» интересуется нападающим «Герты» Кшиштофом Пентеком, сообщает Goal.com со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По информации источника, римский клуб видит в 25-летнем поляке потенциальную замену Эдину Джеко. Сообщается, что «Герта» готова расстаться с форвардом за сумму около 25 миллионов евро.

Пентек перешел в «Герту» из «Милана» зимой 2020 года за 24 миллиона евро. Форвард провел за берлинскую команду 16 матчей, на его счету 5 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость поляка в 21,5 миллиона евро.