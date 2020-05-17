«Рома» рассматривает Фертонгена в качестве замены Смоллингу

«Рома» рассматривает защитника «Тоттенхэма» Яна Фертонгена в качестве замены Крису Смоллингу, выступающему за римскую команду на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.com со ссылкой на Tuttosport.

Контракт Фертонгена со «шпорами» действует до конца июня, что позволяет «Роме» подписать игрока на правах свободного агента. В таком случае, римскому клубу не придется выкупать Смоллинга из «МЮ» («красные дьяволы» требуют за 30-летнего англичанина 20 миллионов евро). Сообщается, что в услугах Фертонгена также заинтерсованы «Интер» и «Наполи».

33-летний Фертонген провел за «Тоттенхэм» 26 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.