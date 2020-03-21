«Рома» проявляет интерес к Гараю

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай попал в сферу интересов «Ромы», сообщает Corriere dello Sport.

Римляне намерены укрепить линию обороны следующим летом и попытаются подписать 33-летнего аргентинца. Руководство «волков» рассматривает игрока в качестве возможной замены Крису Смоллингу, который может покинуть клуб по окончании сезона.

Действующий контракт Гарая с «Валенсией» рассчитан до июня 2020 года. В текущем сезоне защитник провел 23 поединка в составе «летучих мышей».

Напомним, что Гарай стал одним из первых футболистов, который официально подтвердил, что заразился коронавирусом.