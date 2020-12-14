«Рома» продлит контракт с Пеллегрини до 2025 года

«Рома» достигла договоренности о продлении контракта с полузащитником Лоренцо Пеллегрини. Соглашение будет рассчитано до 2025 года, сообщает Calciomercato.

Зарплата 24-летнего футболиста вырастет до 3 миллионов евро за сезон.

Пеллегрини является воспитанником академии «Ромы». В нынешнем сезоне он провел за команду 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и 3 результативными передачами. Также в его активе 15 матчей за сборную Италии.