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«Рома» продлит контракт с Кристанте до 2025 года

16:45
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«Рома» намерена сохранить в составе полузащитника команды Брайана Кристанте. Римский клуб начал переговоры о продлении контракта с 26-летним хавбеком до 2025 года с возможностью продления еще на сезон, сообщает журналист Николо Скира.

Текущее соглашение итальянца с «Ромой» рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Кристанте сыграл 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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Иван Шитик все материалы автора

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