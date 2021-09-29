«Рома» продлит контракт с Кристанте до 2025 года

«Рома» намерена сохранить в составе полузащитника команды Брайана Кристанте. Римский клуб начал переговоры о продлении контракта с 26-летним хавбеком до 2025 года с возможностью продления еще на сезон, сообщает журналист Николо Скира.

Текущее соглашение итальянца с «Ромой» рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Кристанте сыграл 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.