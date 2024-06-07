«Рома» продлит контракт с Де Росси до 2027 года
Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, новое соглашение с 40-летним специалистом будет рассчитано до 2027 года. В ближайшее время римский клуб объявит о продлении соглашения.
Де Росси возглавил «Рому» в январе после ухода Жозе Моуриньо. Римляне финишировали на шестом месте в турнирной таблице серии А.
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|76-49
|75
|
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|38
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|14
|5
|54-31
|71
|
4
|Аталанта
|38
|21
|6
|11
|72-42
|69
|
5
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|14
|6
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|49
|
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|12
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|39-51
|45
|
13
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|38
|9
|11
|18
|38-51
|38
|
14
|Лечче
|38
|8
|14
|16
|32-54
|38
|
15
|Удинезе
|38
|6
|19
|13
|37-53
|37
|
16
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42-68
|36
|
17
|Эмполи
|38
|9
|9
|20
|29-54
|36
|
18
|Фрозиноне
|38
|8
|11
|19
|44-69
|35
|
19
|Сассуоло
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|7
|9
|22
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|30
|
20
|Салернитана
|38
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|23.05
|21:45
|
Кальяри – Фиорентина
|2 : 3
|24.05
|21:45
|
Дженоа – Болонья
|2 : 0
|25.05
|19:00
|
Ювентус – Монца
|2 : 0
|25.05
|21:45
|
Милан – Салернитана
|3 : 3
|26.05
|19:00
|
Аталанта – Торино
|3 : 0
|26.05
|19:00
|
Наполи – Лечче
|0 : 0
|26.05
|21:45
|
Эмполи – Рома
|2 : 1
|26.05
|21:45
|
Фрозиноне – Удинезе
|0 : 1
|26.05
|21:45
|
Лацио – Сассуоло
|1 : 1
|26.05
|21:45
|
Верона – Интер
|2 : 2
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ЖК
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|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
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|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|29
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
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|1
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