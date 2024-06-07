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Сегодня, 09:08

«Рома» продлит контракт с Де Росси до 2027 года

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, новое соглашение с 40-летним специалистом будет рассчитано до 2027 года. В ближайшее время римский клуб объявит о продлении соглашения.

Де Росси возглавил «Рому» в январе после ухода Жозе Моуриньо. Римляне финишировали на шестом месте в турнирной таблице серии А.

Даниеле Де Росси
ФК Рома
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 Рома 38 18 9 11 65-46 63
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