«Рома» продлит контракт с Де Росси до 2027 года

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, новое соглашение с 40-летним специалистом будет рассчитано до 2027 года. В ближайшее время римский клуб объявит о продлении соглашения.

Де Росси возглавил «Рому» в январе после ухода Жозе Моуриньо. Римляне финишировали на шестом месте в турнирной таблице серии А.