«Рома» продлила контракт с Коларовым

«Рома» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Александром Коларовым. Новый договор рассчитан до лета 2021 года.

Коларов перешел в «Рому» летом 2017 года и провел за римлян 113 матчей, забив 17 мячей.

— Я благодарю клуб за новый контракт. Мне это очень приятно, — сказал серб. — Даже сейчас для меня это новая отправная точка. Я намерен и дальше совершенствоваться и способствовать постоянному росту клуба.