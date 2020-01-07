Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Рома» продлила контракт с Коларовым

16:07
Теги:

«Рома» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Александром Коларовым. Новый договор рассчитан до лета 2021 года.

Коларов перешел в «Рому» летом 2017 года и провел за римлян 113 матчей, забив 17 мячей.

— Я благодарю клуб за новый контракт. Мне это очень приятно, — сказал серб. — Даже сейчас для меня это новая отправная точка. Я намерен и дальше совершенствоваться и способствовать постоянному росту клуба.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир